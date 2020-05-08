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Son dakika... duyurdu! Futbolda oyuncu değiştirme hakkı 5'e çıktı

Son dakika... Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan liglerin yeniden başlaması gündemdeyken, oyun kurallarında flaş değişiklikler yaşandı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (), 'nın önerisini kabul ederek 31 Aralık'a kadar geçerli olmak üzere 5 oyuncu değişikliğine onay verdi. Öte yandan VAR kullanımı kararının federasyonlara bırakıldığını da açıkladı.

Giriş Tarihi: 8.5.2020 15:54 Son Güncelleme: 8.5.2020 15:59 ABONE OL
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Son dakika... IFAB duyurdu! Futbolda oyuncu değiştirme hakkı 5'e çıktı
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