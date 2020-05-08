Son dakika... IFAB duyurdu! Futbolda oyuncu değiştirme hakkı 5'e çıktı
Son dakika... Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan liglerin yeniden başlaması gündemdeyken, futbol oyun kurallarında flaş değişiklikler yaşandı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), FIFA'nın önerisini kabul ederek 31 Aralık'a kadar geçerli olmak üzere 5 oyuncu değişikliğine onay verdi. Öte yandan VAR kullanımı kararının federasyonlara bırakıldığını da açıkladı.
Giriş Tarihi: 8.5.2020 15:54Son Güncelleme: 8.5.2020 15:59ABONE OL