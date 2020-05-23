Formula 1 takımlarına kötü haber! Bütçeler düşürülecek

Tüm dünyadaki spor organizasyonlarının ertelenmesine veya iptal edilmesine neden olan corona virüsü, Formula 1'i de ekonomik anlamda vurmuş durumda. 22 ayaklı yarış takviminin yarısına yakınının ertelenmesinin ardından şimdi de takımlara bütçe kısıtlaması getirileceği öğrenildi.

DÜZENLİ OLARAK BÜTÇELER DÜŞÜRÜLECEK

Ajansspor'un derlediği habere göre, Formula 1 ekipleriyle yapılan görüşmeler sonrasında 2021 sezonundan itibaren takımların bütçe sınırlamalarında düzenli olarak düşüşe gidilecek.

Buna göre takımlar 2021'de 145 milyon dolar, 2022'de 140 milyon dolar, 2023'te ise 135 milyon dolar harcayabilecekler. Formula 1'de yarışan ekiplerden yeterli desteği alan bu kararın kısa zaman içerisinde yürürlüğe girmesi ve takımlar tarafından uygulanması bekleniyor.

PİLOT MAAŞLARINI ETKİLEMEYECEK

Çıkan kararla birlikte salgın hastalığın Formula 1 üzerindeki ekonomik anlamda olumsuz etkilerinin giderilmesi ve takımlar arasındaki makasın açılmasının önüne geçilmesi planlanıyor. Öte yandan Belirlenen bu kısıtlamalar takımların pazarlama giderlerini ve pilot, teknik ekip, yönetici maaşlarını etkilemeyecek.

Formula 1'in Belçika etabı için karar verildi! Formula 1'den Macaristan kararı! Corona sebebiyle... Formula 1'de Büyük Britanya etabı seyircisiz!