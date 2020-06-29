Trabzonspor'un Ankaragücü maçında aldığı beraberlik camiada moralleri altüst etti. Soyunma odasında arkadaşlarını toparlamaya çalışan kaptan Sosa, "Pes etmeyeceğiz, etmemeliyiz. Buraya kadar gelmişken şampiyonluğu bırakmayacağız" dedi.



"HAK EDİYORUZ"

Takım içerisinden de mücadelenin süreceğine dair işaretler geliyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden yapılan bir paylaşımda taktik tahtasındaki yazı dikkat çekti. Tahtada şu yazıyordu: "Hainlere ve zalimlere rağmen, biz olacağız. Çünkü hak ediyoruz."



"BİTİGEN TÜM HAYALLERİ ÇALDI"

Trabzon'da yerel gazeteler beraberliğin faturasını hakem Abdulkadir Bitiğen'e kesti. İşte manşetler:

KARADENİZ: "Şampiyonluk yolunda 1-1 eriyoruz", "Fırtına, hakem Abdulkadir Bitigen'in skandal penaltı kararı verdiği maçta ligin dibindeki Ankaragücü ile berabere kaldı"

TAKA: "Sene yine 2010- 11!", "Bitigen uyduruk penaltı ile yine tüm hayalleri çaldı gitti"

SONNOKTA: "Bu hikayede yanan biz olduk"

KUZEY EKSPRES: "Ankaragücü, Trabzon'un yoluna taş koydu!", "Bordo-mavililer deplasmanda Alanyaspor'dan sonra kendi sahasında Başkent ekibini de yenemedi"



ANKARAGÜCÜ MAÇININ SKANDAL KARARLARI

Alanya deplasmanında VAR hakemi olarak Trabzonspor lehine pozisyonları süzemeyen Abdulkadir Bitigen, Ankaragücü maçında da baş hakem olarak çizgisini sürdürdü. İşte Bitigen'in süzemediği pozisyonlar:

DK.6: Rodrigues'in Pereira'nın ayağına bastığı pozisyona sarı kart bile vermedi.

DK.19: Pinto, Guilherme'yi düşürdü; kart yok.

DK.22: Atila Turan, Abdülkadir Ömür ile girdiği bir pozisyonda ayağını tehlikeli şekilde kaldırdı. Sarı kart yine çıkmadı.

DK.48: Rodrigues bu sefer Abdülkadir Ömür'e sert girdi ama yine kart görmedi..

DK.49: Abdülkadir Ömür kafa topunda rakibine temas etmediği halde sarı kart aldı.

DK.58: Ceza sahası içinde Atila Turan, Bilal Başacıkoğlu'nu düşürdü; karar devam...

DK. 63: Arkası dönük Pereira'nın eline çarpan topa Bitigen penaltı verdi. Trabzonlu oyuncuların itirazları sonucu değiştirmedi.

Sulçuk Dereli Trabzonspor - Ankaragücü maçındaki penaltıyı yorumladı!

Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi!

Usta yazardan olay sözler! "Trabzon'a verilmeyen penaltıda..."