Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hainlere ve zalimlere rağmen biz olacağız

Hainlere ve zalimlere rağmen biz olacağız

Rakipten çok hakeme takıldıkları Ankaragücü maçının üzüntüsü sürerken, ’nden paylaşılan bir mesajda taktik tahtasındaki bu cümle meydan okumayı yansıtıyordu

Giriş Tarihi: 29.6.2020 ABONE OL
Hainlere ve zalimlere rağmen biz olacağız

Trabzonspor'un Ankaragücü maçında aldığı beraberlik camiada moralleri altüst etti. Soyunma odasında arkadaşlarını toparlamaya çalışan kaptan Sosa, "Pes etmeyeceğiz, etmemeliyiz. Buraya kadar gelmişken şampiyonluğu bırakmayacağız" dedi.

"HAK EDİYORUZ"
Takım içerisinden de mücadelenin süreceğine dair işaretler geliyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden yapılan bir paylaşımda taktik tahtasındaki yazı dikkat çekti. Tahtada şu yazıyordu: "Hainlere ve zalimlere rağmen, biz olacağız. Çünkü hak ediyoruz."

"BİTİGEN TÜM HAYALLERİ ÇALDI"
Trabzon'da yerel gazeteler beraberliğin faturasını hakem Abdulkadir Bitiğen'e kesti. İşte manşetler:
KARADENİZ: "Şampiyonluk yolunda 1-1 eriyoruz", "Fırtına, hakem Abdulkadir Bitigen'in skandal penaltı kararı verdiği maçta ligin dibindeki Ankaragücü ile berabere kaldı"
TAKA: "Sene yine 2010- 11!", "Bitigen uyduruk penaltı ile yine tüm hayalleri çaldı gitti"
SONNOKTA: "Bu hikayede yanan biz olduk"
KUZEY EKSPRES: "Ankaragücü, Trabzon'un yoluna taş koydu!", "Bordo-mavililer deplasmanda Alanyaspor'dan sonra kendi sahasında Başkent ekibini de yenemedi"

ANKARAGÜCÜ MAÇININ SKANDAL KARARLARI
Alanya deplasmanında VAR hakemi olarak Trabzonspor lehine pozisyonları süzemeyen Abdulkadir Bitigen, Ankaragücü maçında da baş hakem olarak çizgisini sürdürdü. İşte Bitigen'in süzemediği pozisyonlar:
DK.6: Rodrigues'in Pereira'nın ayağına bastığı pozisyona sarı kart bile vermedi.
DK.19: Pinto, Guilherme'yi düşürdü; kart yok.
DK.22: Atila Turan, Abdülkadir Ömür ile girdiği bir pozisyonda ayağını tehlikeli şekilde kaldırdı. Sarı kart yine çıkmadı.
DK.48: Rodrigues bu sefer Abdülkadir Ömür'e sert girdi ama yine kart görmedi..
DK.49: Abdülkadir Ömür kafa topunda rakibine temas etmediği halde sarı kart aldı.
DK.58: Ceza sahası içinde Atila Turan, Bilal Başacıkoğlu'nu düşürdü; karar devam...
DK. 63: Arkası dönük Pereira'nın eline çarpan topa Bitigen penaltı verdi. Trabzonlu oyuncuların itirazları sonucu değiştirmedi.

Sulçuk Dereli Trabzonspor - Ankaragücü maçındaki penaltıyı yorumladı! Trabzonspor'dan flaş transfer hamlesi! Usta yazardan olay sözler! "Trabzon'a verilmeyen penaltıda..."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'dan flaş hamle! Survivor Sercan ve Nisa'nın ses kayıtlarında neler var? "6 Nisan günü mikrofonlarınız kaydediliyor ve..."
Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'ı sahnede izledi! Seda Sayan Ezgi Eyüboğlu'na sahneden böyle seslendi...
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi isim çıktı? 28 Haziran Pazar Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?
YKS soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı! TYT, AYT, YDT 2020 ile YKS soruları ve cevapları sorgulama ekranı
SON DAKİKA - Türkiye’de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 28 Haziran Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!
Alişan'ın kaza yaptığı aracı kullanılamaz hale gelmişti... Şarkıcı Alişan'ın sigortadan alacağı para belli oldu!
İstanbul'da skandal görüntüler; Denize atık su bırakıldı! Küçükçekmece'de milyonlarca balık öldü!
Hercai'nin güzeli Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman aşk mı yaşıyor? Ebru Şahin tatil için gitti Cedi Osman'a aşık oldu...
Son dakika: YKS'nin TYT oturumuna Mabel Matiz sorusu damga vurdu! Sosyal medya bu soruyu konuşuyor...
Çatlak Şanzel işlediği cinayeti itiraf etmişti… Armağan Çağlayan ile Şanzel Çetin’e tepkiler çığ gibi büyüyor!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hainlere ve zalimlere rağmen biz olacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA