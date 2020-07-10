Galatasaray'ın gündeminde Jean Bellegarde ve Nampalys Mendy var

Transfer çalışmalarını sürdüren ve gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, Ligue 2'ye düşen Strasbourg'dan Jean Bellegarde ve Leicester City ile sözleşmesi sezonunda sona erecek olan ön libero Nampalys Mendy ile ilgileniyor.

Ajansspor'da yer alan habere göre Terim, Bellegarde transferine onay verdi.

10 MİLYON EURO İSTEDİLER



Mario Lemina ile yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılı ekip Bellegarde transferini bitirmek isterken, Strasbourg'un futbolcu için 10 milyon euro talep etmesi Galatasaray'ı düşündürüyor.



Öte yandan Galatasaray, Leicester City ile sözleşmesi sezonunda sona erecek olan ön libero Nampalys Mendy ile anlaşmaya yakın. Fakat bu transfere Fatih Terim henüz onay vermedi.

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