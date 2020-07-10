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'ın gündeminde  Bellegarde ve var

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren 'da Lemina ve Seri'nin kiralık sözleşmesi bitecek. Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen iki yıldızın yerine arayışlarını hızlandıran sarı-kırmızılı takımın gündeminde Strasbourg'dan  Bellegarde ve ile konratı bitecek olan var.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 00:26 Son Güncelleme: 11.7.2020 00:27 ABONE OL
Galatasaray'ın gündeminde Jean Bellegarde ve Nampalys Mendy var

Transfer çalışmalarını sürdüren ve gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, Ligue 2'ye düşen Strasbourg'dan Jean Bellegarde ve Leicester City ile sözleşmesi sezonunda sona erecek olan ön libero Nampalys Mendy ile ilgileniyor.

Ajansspor'da yer alan habere göre Terim, Bellegarde transferine onay verdi.

10 MİLYON EURO İSTEDİLER

Mario Lemina ile yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılı ekip Bellegarde transferini bitirmek isterken, Strasbourg'un futbolcu için 10 milyon euro talep etmesi Galatasaray'ı düşündürüyor.

Öte yandan Galatasaray, Leicester City ile sözleşmesi sezonunda sona erecek olan ön libero Nampalys Mendy ile anlaşmaya yakın. Fakat bu transfere Fatih Terim henüz onay vermedi.

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Galatasaray'ın gündeminde Jean Bellegarde ve Nampalys Mendy var
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