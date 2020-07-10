Galatasaray - Trabzonspor maçı için Yusuf Namoğlu'ndan itiraf!

MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Namoğlu, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan ve sarı-kırmızılıların 3-1 kazandığı karşılaşmada büyük tartışmalara neden olan Ümit Öztürk ile ilgili, "Geçen sezon ki G.Saray-Trabzonspor maçında VAR'da Bülent, Ümit'i çağırdı, 'Ayağına basıyor' dedi. Ümit Öztürk, görmesine rağmen gidip yanlış kararda ısrar etti." ifadelerini kullandı.