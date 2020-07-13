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Galatasaraylı Falcao'yu istiyor!

'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao'ya teklifler gelmeye devam ediyor. Birçok takımın radarında olan Falcao için son iddia ise 'dan geldi. 34 yaşındaki futbolcuya 'ın sahibi olduğu 'nin 6 milyon dolar önerdiği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 13.7.2020 16:23 Son Güncelleme: 13.7.2020 16:27 ABONE OL
Galatasaraylı Falcao'yu Inter Miami istiyor!

Galatasaray'a transferi olay olan ancak performansından çok sakatlıklarıyla gündeme gelen Radamel Falcao'ya MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami talip oldu. David Beckham'ın sahibi olduğu kulübün Kolombiyalı yıldıza yapmış olduğu teklif de ortaya çıktı.

TRANSFER OLABİLİR!
Amerika basını, Galatasaraylı Falcao'nun David Beckham'ın kulübü Inter Miami'ye transfer olabileceğini iddia etti.

TEKLİF 6 MİLYON DOLAR!
Inter Miami'nin Kolombiyalı futbolcu için önerdiği yıllık ücretin 6 milyon dolar olduğu ifade edildi. Bu sezon geldiği Galatasaray'da sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao tüm kulvarlarda 22 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 11 gol ve 1 asist katkısı verdi.

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Galatasaraylı Falcao'yu Inter Miami istiyor!
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