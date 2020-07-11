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Galatasaraylıları yıkan gerçek! Falcao'nun bir golünün değeri...

Sezon başında Galatasaray'a uzun süren uğraşların ardından transfer olan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sarı-kırmızılı takımda birçok maçta forma giyememişti. Sakatlıkların ardından istikrarsız görüntüsüyle de hayal kırıklığı yaratan golcü futbolcunun bir golünün değeri ise milyonları buldu. İşte o çarpıcı detay...

Giriş Tarihi: 11.07.2020 18:32 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 18:32
Galatasaraylıları yıkan gerçek! Falcao'nun bir golünün değeri...

'da son dönemin tartışılan ismi , Ankaragücü maçının kadrosunda yer almazken, sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle sosyal medyada Kolombiyalı oyuncuya sert eleştirilerde bulundu.

Galatasaraylıları yıkan gerçek! Falcao'nun bir golünün değeri...

Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 16 lig, 3 Avrupa ve 3 mücadelesinde toplam 1484 dakika oynayan ve maç başı 67 dakika sahada kalan Falcao, bu mücadelelerde rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

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Galatasaraylıları yıkan gerçek! Falcao'nun bir golünün değeri...

Ligde 10 gol atan ve 'nda da 1 kez gol sevinci yaşayan Falcao, ligde 1 de asist yaptı.

Galatasaraylıları yıkan gerçek! Falcao'nun bir golünün değeri...

'a sezon başında olan ve sarı-kırmızılı ekibe 3 yıllık imza atan Falcao, vergiler hariç Galatasaray'dan yıllık net 5 milyon Euro alıyor.

Galatasaraylıları yıkan gerçek! Falcao'nun bir golünün değeri...

Bu sezon beklentilerin altında kalan ve sık sık sakatlanarak birçok maçta forma giyemeyen futbolcu, toplamda rakip filelere 11 gol atarken, sarı-kırmızılı ekibe 1 golün maliyeti 454 bin Euro (3.5 milyon TL) oldu.

Galatasaraylıları yıkan gerçek! Falcao'nun bir golünün değeri...

Geride kalan 2 sezonu şampiyon olarak kapatan 'da 2017-2018 sezonunda Bafetimbi Gomis 40 resmi maçta 32 gol atmıştı.

Galatasaraylıları yıkan gerçek! Falcao'nun bir golünün değeri...

Geçtiğimiz sezon Diagne'yi devre arasında kadrosuna katan 'da bu futbolcu 15 resmi maçta forma giyip 11 gol atıp 2 asist yapmıştı.

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