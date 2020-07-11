Haberler Galeri Galatasaraylıları yıkan gerçek! Falcao'nun bir golünün değeri...

Galatasaraylıları yıkan gerçek! Falcao'nun bir golünün değeri...

Sezon başında Galatasaray'a uzun süren uğraşların ardından transfer olan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sarı-kırmızılı takımda birçok maçta forma giyememişti. Sakatlıkların ardından istikrarsız görüntüsüyle de hayal kırıklığı yaratan golcü futbolcunun bir golünün değeri ise milyonları buldu. İşte o çarpıcı detay...

Giriş Tarihi: 11.07.2020 18:32 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 18:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





