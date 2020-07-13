Erman Toroğlu'ndan Falcao sözleri! "O fotoğraf Galatasaray'a zarar verdi"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 32'inci haftada oynanan günün maçlarının ardından Takım Oyunu programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Abdurrahim Albayrak'ın Falcao ile çektirdiği fotoğraf, Galatasaray'a büyük zarar verdi. Monaco rahatsız oldu Falcao'nun alınış biçiminden ve Onyekuru'yu çağırdı. Onyekuru devre arasında geldi ama Monaco'nun en yetkili adamından duydum bunu." ifadelerini kullandı.