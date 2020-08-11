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Diagne'den 'e telefon!

'da geleceği belirsiz olan birçok isimden biri de ... Kasımpaşa'dan Galatasaray'a olduğunda heyecan yaratan Diagne, gösterdiği etkisiz performansın ardından 'e kiralanmıştı. 'da da gösterdiği performans ve davranışlar nedeniyle kalan Diagne, 'den bir şans daha istedi.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 11:16 Son Güncelleme: 11.8.2020 11:17 ABONE OL
Diagne'den Fatih Terim'e telefon!

Galatasaray'ın yeni sezon kadrosu şekillenmeye başlıyor. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz günlerde Arda Turan transferini açıklarken, bu hafta içi de yapılacak sağlık kontrollerinden sonra Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi renklerine kattığını duyuracak. Aslan'ın yeni transferleri dışında gündemini meşgul eden bir diğer konu ise kiralıktan geri dönecek isimler ve gönderilecekler listesinde yer alan oyuncuların durumu.

Sene başında Club Brugge'e kiralık yollanan ve Avrupa sahnesinde değerini arttıracağı düşünülen Mbaye Diagne, Belçika'da yaşadığı problemler sonrası kadro dışı kalmıştı. Senegalli oyuncu, yeni sezon kadro planlamasında görünmüyordu.

"HOCAM SİZDEN BİR ŞANS İSTİYORUM"

Ancak, 28 yaşındaki golcü, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Fatih Terim'i arayarak yeni bir şans istedi. Diagne "Belçika'da çok kötü bir sezon geçirdim. Sahalardan uzak kaldım, futbolu çok özledim. Artık nerelerde hatalar yaptığımı daha iyi anlıyorum. Galatasaray'dan ayrıldığımda kıymetini daha iyi anladım. Hoca'm sizden bir şans istiyorum. Söz veriyorum çok farklı bir Diagne izlettireceğim" dedi.

Oyuncunun samimi tavrı üzerine Fatih Hoca ona bir şans daha vermeye karar verdi ve Diagne yarın Florya'da yapılacak sezon öncesi hazırlıklarında sahada olacak. (Türkiye)

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Diagne'den Fatih Terim'e telefon!
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