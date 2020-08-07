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Galeri Fenerbahçe'den flaş Fatih Terim hamlesi! Herkes bunu konuşuyor
Geçtiğimiz iki sezon ligi 6. ve 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sil baştan bir kadro kuruluyor. Kanarya, transferin açılmasıyla beraber Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş transferlerini duyurdu. TFF'nin harcama limitleri nedeniyle transfer yapması imkansız görünen Fenerbahçe'nin, bu isimleri nasıl açıkladığı merak konusuydu. İşte sarı-lacivertlilerin Fatih Terim hamlesi...
Giriş Tarihi: 07.08.2020
10:28
Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
10:28
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Fenerbahçe üst üste transfer bombalarını patlatıyor. Üstelik 64 milyon Euro olan takım harcama bütçesini TFF'nin açıkladığı 18.8 milyon Euro'ya indirmek zorunda olmasına rağmen...
Peki
Fenerbahçe neye güvenerek bu transferleri gerçekleştiriyor? Gerçekleştirdiği bu transferlere Türkiye Futbol Federasyonu izin verecek mi? Futbolcuların lisanslarını tescil edecek mi? Hürriyet dün bu konu ile ilgili olarak ileri gelenlerin düşüncelerine başvurdu. Ortaya çıkan tablo şu:
"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK AMA TFF ENGELİNİ AŞAMADIK" Fenerbahçe eğer transferin son gününe kadar yeni kaynak yaratır, bankalarla borç yapılandırmaya gidip, oyuncu satışı gerçekleştirebilirse bu transferlere TFF'den izin alır.
Ama ortada öyle rakamlar var ki bu ihtimalin gerçekleşme olasılığı çok düşük. Peki öyleyse
Fenerbahçe ne yapmaya çalışıyor? Gelin bunları maddeler halinde sıralayalım.
1-
Sarı lacivertliler her ne olursa olsun transferleri yapıp Futbol Federasyonu'nun önüne koyacak. TFF lisans vermezse dönüp taraftarına "Biz elimizden geleni yaptık ama TFF engelini aşamadık" diyerek sezona düşük bütçeli bir takımla başlayacaklar.
"İSTEDİĞİ BANKA İLE YAPILANDIRABİLİR" Bu madde önemli. Burayı biraz açalım. Lisans Kurulu'nun bir üyesinin Hürriyet'e ifade ettiği bir cümleyi de buraya aynen aktaralım: " Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği ile borç yapılandırması gerektiğine dair söylem doğru değil. Fenerbahçe istediği bankalarla borç yapılandırmasına girebilir. Eğer bunu yapar ve Lisans Kurulu'na başvurursa kurul bunu inceler ve yapılan anlaşmanın şartlarına onay verir."
Kurul üyesinin ifadesi aynen böyle. Başka bir seçenek de
Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği ile yapılandırmaya gitmesi. Bu konuda da sarı lacivertlilerin başkan Ali Koç'un istediği şartlarda Bankalar Birliği 2 senesi ödemesiz 10 yıllık bir anlaşmaya vardığı ifade ediliyor. Bu anlaşmanın da birkaç gün içinde açıklanacağı söyleniyor.