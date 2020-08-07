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'den flaş hamlesi! Herkes bunu konuşuyor

Geçtiğimiz iki sezon ligi 6. ve 7. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sil baştan bir kadro kuruluyor. Kanarya, transferin açılmasıyla beraber Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş transferlerini duyurdu. TFF'nin harcama limitleri nedeniyle transfer yapması imkansız görünen Fenerbahçe'nin, bu isimleri nasıl açıkladığı merak konusuydu. İşte sarı-lacivertlilerin Fatih Terim hamlesi...

Giriş Tarihi: 07.08.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 10:28
Fenerbahçe'den flaş Fatih Terim hamlesi! Herkes bunu konuşuyor

üst üste bombalarını patlatıyor. Üstelik 64 milyon Euro olan takım harcama bütçesini 'nin açıkladığı 18.8 milyon Euro'ya indirmek zorunda olmasına rağmen...

Fenerbahçe'den flaş Fatih Terim hamlesi! Herkes bunu konuşuyor

Peki neye güvenerek bu transferleri gerçekleştiriyor? Gerçekleştirdiği bu transferlere izin verecek mi? Futbolcuların lisanslarını tescil edecek mi? Hürriyet dün bu konu ile ilgili olarak ileri gelenlerin düşüncelerine başvurdu. Ortaya çıkan tablo şu:

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Fenerbahçe'den flaş Fatih Terim hamlesi! Herkes bunu konuşuyor

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK AMA TFF ENGELİNİ AŞAMADIK"
eğer transferin son gününe kadar yeni kaynak yaratır, bankalarla yapılandırmaya gidip, oyuncu satışı gerçekleştirebilirse bu transferlere 'den izin alır.

Fenerbahçe'den flaş Fatih Terim hamlesi! Herkes bunu konuşuyor

Ama ortada öyle rakamlar var ki bu ihtimalin gerçekleşme olasılığı çok düşük. Peki öyleyse ne yapmaya çalışıyor? Gelin bunları maddeler halinde sıralayalım.

Fenerbahçe'den flaş Fatih Terim hamlesi! Herkes bunu konuşuyor

1- her ne olursa olsun transferleri yapıp Futbol Federasyonu'nun önüne koyacak. lisans vermezse dönüp taraftarına "Biz elimizden geleni yaptık ama TFF engelini aşamadık" diyerek sezona düşük bütçeli bir takımla başlayacaklar.

Fenerbahçe'den flaş Fatih Terim hamlesi! Herkes bunu konuşuyor

"İSTEDİĞİ BANKA İLE YAPILANDIRABİLİR"
Bu madde önemli. Burayı biraz açalım. 'nun bir üyesinin Hürriyet'e ifade ettiği bir cümleyi de buraya aynen aktaralım: "'nin ile yapılandırması gerektiğine dair söylem doğru değil. Fenerbahçe istediği bankalarla borç yapılandırmasına girebilir. Eğer bunu yapar ve Lisans Kurulu'na başvurursa kurul bunu inceler ve yapılan anlaşmanın şartlarına onay verir."

Fenerbahçe'den flaş Fatih Terim hamlesi! Herkes bunu konuşuyor

Kurul üyesinin ifadesi aynen böyle. Başka bir seçenek de 'nin ile yapılandırmaya gitmesi. Bu konuda da sarı lacivertlilerin başkan 'un istediği şartlarda Bankalar Birliği 2 senesi ödemesiz 10 yıllık bir anlaşmaya vardığı ifade ediliyor. Bu anlaşmanın da birkaç gün içinde açıklanacağı söyleniyor.

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