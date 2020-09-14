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Son dakika: 'tan flaş açıklaması!

Son dakika haberleri | Beşiktaş Kulübü, maçında sakatlanan yıldız futbolcusu ile ilgili açıklama yayınladı. Siyah-Beyazlılardan yapılan açıklamaya göre, maçta uyluk iç adalesinde hisseden 'un 'ının çekildiği belirtilerek, "Oğuzhan Özyakup'un sol adduktor longus adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir." denildi.

Giriş Tarihi: 14.9.2020 20:09 Son Güncelleme: 14.9.2020 20:14 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'tan flaş Oğuzhan Özyakup açıklaması!

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Trabzonspor ile yaptığı maçta yaşadığı ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Oğuzhan Özyakup'un adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, maçta uyluk iç adalesinde ağrı hisseden Oğuzhan Özyakup'un MR'ının çekildiği belirtilerek, "Oğuzhan Özyakup'un sol adduktor longus adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir." denildi.

Futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

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Son dakika: Beşiktaş'tan flaş Oğuzhan Özyakup açıklaması!
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