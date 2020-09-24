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'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Son dakika haberleri... Son olarak kadrosunu ve ile güçlendiren Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının da devam etmesi bekleniyor. Gözler şimdi takımdan ayrılacak oyunculara çevirildi. Yeni transferler sonrası bir isim daha takımdan ayrılıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.9.2020 14:13 Son Güncelleme: 24.9.2020 14:18 ABONE OL
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler üzerinde de operasyon başladı.

Son olarak kadrosunu Nazım Sangare ve Mbwana Samatta ile güçlendiren Fenerbahçe'de transfer çalışmalarının da devam etmesi bekleniyor.

Gözler şimdi takımdan ayrılacak oyunculara çevirildi. Yeni transferler sonrası bir isim daha takımdan ayrılıyor. Sarı-lacivertliler Antalyaspor'dan kadrosuna Nazım Sangare'yi katmasının ardından Murat Sağlam'a yol göründü. Antalyaspor'un milli sağ beki Nazım Sangare'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, Murat Sağlam'ı Akdeniz ekibine gönderdi. Sarı lacivertliler, Nazım karşılığında Antalyaspor'a Murat Sağlam'ı bonservisiyle önermişti. 22 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda iki kulüp arasında anlaşma sağlanırken, futbolcu ile Antalyaspor arasındaki görüşmeler de olumlu sonuçlandı. Murat Sağlam'ın transferiyle ilgili yakın zamanda iki kulüpten de resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni takımı
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