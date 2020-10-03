Son dakika: Fenerbahçeli Samatta Karagümrük maçında siftah yaptı! İşte gol vuruşu

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
3 haftada 5 puan toplayan sarı-lacivertliler ile 7 puanlı Karagümrük'ün mücadelesinde ilk gol 24. dakikada geldi. Fenerbahçe, mücadelede Samatta'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Tanzanyalı yıldız, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Öte yandan bu gol Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonunda Kadıköy'de kaydettiği ilk gol oldu.
Kanarya, ligin 2. haftasında evinde Hatayspor'u konuk etmiş ve karşılaşma 0-0 sona ermişti.Son dakika: Erol Bulut'tan Fenerbahçe-Karagümrük maçı yorumu! "Atak oynayıp..." Son dakika: Fenerbahçe'den bir transfer daha! Perotti... Fenerbahçe'de veda zamanı! 5 isim birden...