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Son dakika: Fenerbahçeli Samatta Karagümrük maçında siftah yaptı! İşte gol vuruşu

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, 'in 4. haftasında sahasında 'ü konuk etti. Sarı-lacivertli takımı öne geçiren gol 24. dakikada Samatta'dan geldi. Tanzanyalı yıldız böylece Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti.

Giriş Tarihi: 3.10.2020 19:51 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçeli Samatta Karagümrük maçında siftah yaptı! İşte gol vuruşu

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

3 haftada 5 puan toplayan sarı-lacivertliler ile 7 puanlı Karagümrük'ün mücadelesinde ilk gol 24. dakikada geldi. Fenerbahçe, mücadelede Samatta'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Tanzanyalı yıldız, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Öte yandan bu gol Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonunda Kadıköy'de kaydettiği ilk gol oldu.

Kanarya, ligin 2. haftasında evinde Hatayspor'u konuk etmiş ve karşılaşma 0-0 sona ermişti.

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Son dakika: Fenerbahçeli Samatta Karagümrük maçında siftah yaptı! İşte gol vuruşu
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