Trabzon'da kazanan Başakşehir! Trabzonspor 0-2 Başakşehir

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i ağırladı. Milli maç arasından sonra ilk kez sahaya çıkan Başakşehir, ligin ilk 4 maçında ne gol ne de puanla tanışamamıştı. Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasındaTrabzon deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönerek, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Son şampiyon Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada İrfan Can Kahveci ve 54. dakikada Edin Visca kaydetti. Bu skorun ardından Başakşehir puanını 3 yaparken, Trabzonspor ise 5 puanda kaldı.

Son şampiyon Başakşehir, önümüzdeki hafta sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Trabzonspor ise Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.

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BAŞAKŞEHİR'DE SEZONUN İLK GOLÜ İRFAN CAN'DAN

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, Trabzonspor maçının 32. dakikasında ağları sarsarak turuncu-lacivertliler adına sezonun ilk golünü atan isim oldu.



Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı turuncu-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ligde geride kalan 4 maçta Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük'e 2-0 kaybeden, Göztepe ile de evinde golsüz beraber kalan Başakşehir, 2020-2021 sezonunun ilk golünü bordo-mavili takıma karşı atmış oldu. Mücadelenin 32. dakikasında sahneye çıkan İrfan Can, Lewis Baker'den kaptığı topta ağları sarsarak takımı adına sezon açılışından tam 401 dakika sonra ilk golü kaydetti.

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VISCA YİNE ATTI!

Başakşehir'in yıldız futbolcusu Trabzonspor'u yine boş geçmedi. Boşnak oyuncu 54. dakikada attığı golle son 3 sezonda Karadeniz ekibine karşı skor üretme başarısı göstermiş oldu.

Bu sonuçla sezonun ilk galibiyetini alan Medipol Başakşehir 4 puana yükselirken, Trabzonspor ise 5 puanda kaldı.

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DJANINY VE HOSSEINI İLK KEZ

Trabzonspor'un transferin son günlerinde kadrosuna kattığı ve geçici lisans çıkartılan forvet oyuncusu Djaniny, Medipol Başakşehir maçıyla ilk kez bordo-mavili takımın maç kadrosunda yer aldı.

Trabzonspor'un İranlı stoper oyuncusu Majigd Hosseini de bu sezon ilk kez kadroda kendine yer buldu.

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SAFA İLK KEZ 11'DE

Trabzonspor Teknik Direktörü Newton, bu sezonun ilk 4 haftasında 2 karşılaşmada sonradan oyuna giren genç futbolcu Safa Kınalı'ya 11'de görev verdi.

Teknik direktör Eddie Newton, Nwakaeme, Flavio, Abdulkadir Parmak ve Flavio gibi isimlerin kadroda yer almadığı maçta son haftalarda performansıyla dikkat çeken gen oyuncuya orta sahada sahaya sürdü.

Trabzonspor'un satışa çıkarılan locaların 28'i satıldı. Uzun bir aradan sonra stada alınan az sayıda taraftar maç öncesinde kısa bir tezahürat yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin hayatını kaybeden eski milli futbolcularından Nevzat Güzelırmak içen karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.