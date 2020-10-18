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'den 'ya: Bu senin maçın

Son dakika haberleri... 'in 5. haftasında Aytemiz deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da , golcü futbolcu 'ya güveniyor. Kolombiyalı forvet, attığı golle moralli bir şekilde takıma döndü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 09:37 Son Güncelleme: 18.10.2020 09:40 ABONE OL
Fatih Terim'den Radamel Falcao'ya: Bu senin maçın

Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao milli maçlarda kendini buldu. Kolombiya, Şili karşısında 2-1 yenikken 90. dakikada attığı golle ülkesine puanı getiren tecrübeli forvetin keyfi de yerine geldi. 34 yaşındaki golcü Florya'ya moralli dönerken teknik direktör Fatih Terim de onu tebrik etti. Usta çalıştırıcı, Alanyaspor maçında ondan önemli katkı beklediğini aktardı.

ÇABANI TAKDİR EDİYORUM

Fatih Terim, milli aradan iyi dönen Radamel Falcao ile başbaşa bir görüşme gerçekleştirdi. İmparator "Galatasaray'da da beklentileri karşılama zamanın geldi. Çabanı takdirle karşılıyorum. Düzenli bir form grafiği yakalarsan, o beklentileri karşılayacak performansa ulaşırsın. Alanyaspor maçını sen alacaksın. Sana güveniyorum" dedi.

TAKIMLA ÇALIŞTI

Radamel Falcao, Milli Takım'dan döndükten sonra önceki günü adaptasyon çalışmasıyla geçirmişti. Kolombiyalı yıldız dün takım arkadaşlarına katıldı. İdmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. 34 yaşındaki futbolcu bir hayli hırslıydı.

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Fatih Terim'den Radamel Falcao'ya: Bu senin maçın
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