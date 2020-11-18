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'ye geri döndü!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, 'ün Fenerbahçe Akademisi'nde antrenör olarak göreve başladığını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.11.2020 16:12 Son Güncelleme: 18.11.2020 17:22 ABONE OL
Semih Şentürk Fenerbahçe'ye geri döndü!

Fenerbahçe, Semih Şentürk'ün Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde antrenör olarak göreve başladığını açıkladı.

Sar-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Fenerbahçe formasını 'Genç Semih' olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek.

Kendisine Fenerbahçe Futbol Akademisi Antrenörü olarak yeni kariyerinde başarılar dileriz."

SEMİH ŞENTÜRK'ÜN AÇIKLAMASI

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Semih Şentürk, şu ifadeleri kullandı: "1999 yılında kapısından girip; büyüdüğüm, yetiştiğim, formasını giydiğim, çocukluk hayalime eriştiğim sonrasında milli takıma kadar yükseldiğim Fenerbahçe'me gelecek nesilleri yetiştirmek üzere geri döndüğüm için çok mutluyum..."

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Semih Şentürk Fenerbahçe'ye geri döndü!
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