Marko Livaja Trabzonspor'a gelecek mi?

Ara transfer dönemininin başlamasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran ekiplerden Trabzonspor, girişimlerine başladı. Bordo-Mavililer, orta saha, kanat, forvet ve sol bek bölgelerini mutlaka güçlendirecek. Duruma göre stoper de alınabilir. Fırtına'nın gündemindeki forvetlerden biri ise Marko Livaja...

Sezon başında da istenen 27 yaşındaki Hırvat yıldızın kulübü AEK ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Dolayısıyla devre arasında uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katılma ihtimali yüksek. Ancak AEK'dan flaş bir hamle geldi. Yunan basınına göre Livaja'ya 3 yıllık yeni bir kontrat teklif edildi. Hatta başarılı oyucunun imza atmaya yakın olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan medyasında çıkan haberlerde ise Livaja'nın Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı belirtilmişti. Bordo-Mavili yönetimin elini çabuk tutmaması halinde Livaja elden kaçabilir.

4 GOL VE 2 ASİSTLE OYNADI

Santrfor olarak görev yapan Marko Livaja, bu sezon toplamda 17 kez AEK forması giydi. Bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistle oynayan oyuncu, 2018 yılında Las Palmas'tan 1.8 milyon euro transfer bedeliyle kadroya katılmıştı.

(FOTOMAÇ)

Trabzonspor'da yaprak dökümü! 7 yolcu birden

Kadro mühendisliğiyle ilgili sorunlar var

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan kadro sitemi!

Trabzonspor'da hedef Bodo Glimt'ten Kasper Junker!