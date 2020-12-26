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Galatasaray Yardımcı Antrenörü : Beklediğimizden kolay geçti

'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda 'u 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Maçın ardından konuşan Galatasaray Yardımcı Antrenörü , "Bizim için burası zor bir deplasmandı ama oyuna baktığımızda beklediğimizden kolay geçti." dedi.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 21:43 Son Güncelleme: 26.12.2020 21:57 ABONE OL
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin: Beklediğimizden kolay geçti

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Şahin, "Bizim için burası zor bir deplasmandı ama oyuna baktığımızda beklediğimizden kolay geçti." dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Şahin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BEKLEDİĞİMİZDEN KOLAY GEÇTİ"

"Bizim için burası zor bir deplasmandı ama oyuna baktığımızda beklediğimizden kolay geçti. Oyuncu arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Belli bölümlerde zaman zaman geriye düştük ama bu gayet normaldi. Bu da taktik anlayış içinde söylediğimiz bir şey."

"OYUNU DOMİNE ETTİK"

Rakip daha çok uzun topla çıkmayı denedi. Uzun toplara doğru yerleşimle sahip olduktan sonra oyun geneline baktığımızda domine ettiğimizi düşünüyorum.

"FEGHOULI'NIN DURUMU YARIN BELLİ OLUR"

Feghouli zorlanma hissettiğini belirtip o yüzden risk alınmaması adına kenara alındı, yarın durumu belli olur. Galibiyeti Fatih Terim ve Galatasaray taraftarına armağan etmek istiyoruz.

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Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin: Beklediğimizden kolay geçti
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