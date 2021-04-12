Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan sürpriz kadro! Hem Luiz Gustavo hem de Samatta yedek...

Hatayspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo, uzun süre sahalardan uzak kalmış Fenerbahçe bu süre zarfında üst üste puan kayıpları yaşamıştı. Sakatlıktan döndükten sonra sergilediği performansla eleştirilerin hedefinde yer alan Luiz Gustavo yerine bu akşam Jose Sosa görev yapıyor.

VAR HAKEMİ HALİL UMUT MELER!

Beşiktaş - Fenerbahçe maçından sonra Sergen Yalçın'ın 'Bir daha bizim maçlara atanmasını istemiyoruz.' dediği Halil Umut Meler, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının VAR hakemi oldu.

OSAYİ SAMUEL VE SAMATTA YEDEK KALDI!

Emre Belözoğlu geçen haftaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında orta sahada Gutavo, İrfan Can, Ozan Tufan üçlüsüne görev vermişti. Sol kanatta Osayi, sağ kanatta Valencia, forvette ise Samatta forma giymişti. Geçen hafta ilk 11'de sahaya çıkan Samatta ve Osayi Samuel bu karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında bu akşam çubuklu formayı tercih etti. Gaziantep temsilcisi de kırmızı formayla mücadele edecek.