Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan sürpriz kadro! Hem Luiz Gustavo hem de Samatta yedek...

Son dakika... Fenerbahçe teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, Gustavo yerine Sosa'yı tercih etti. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Gaziantep FK karşısında üç puan hedefliyor. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu ilk 11'de Mert Hakan ve İrfan Can'a da forma şansı verdi.
Fenerbahçe'nin bu akşamki rakibi Gaziantep FK ise ligde iyi durumda olan ekipler arasında yer alıyor. Kırmızı siyahlı ekip topladığı 50 puanla 5. sırada yer alıyor. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını Mete Kalkavan yönetecek. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak.
SON DAKİKA: FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ BELLİ OLDU!
İşte Emre Belözoğlu'nun Gaziantep FK karşısında tercih ettiği kadro...
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Valencia
Fenerbahçe'nin yedekleri: Ertuğrul, Novak, Tısserand, Luiz Gustavo, Ferdi, Osayi, Sinan Gümüş, Thıam, Cısse, Samatta
GAZİANTEP FK: Günay, Olkowskı, Papy, Mıranda, Morais, Vetrih, Rashıd, Maxım, Mırallas, Kenan Özer, Dıcko
Gaziantep FK yedekleri: Çağlar, Bilal, Sousa, Furkan Soyalp, Güray, Zvonomir, Cenk, Felipe, Mirza, Ertuğrul
Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo yerine Sosa'ya Samatta yerine Valencia'ya Osayi yerine Mert Hakan'a forma şansı verdi. Geçen hafta Malatya deplasmanında yedek başlayan Pelkas ise ilk 11'e geri döndü.
Hatayspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo, uzun süre sahalardan uzak kalmış Fenerbahçe bu süre zarfında üst üste puan kayıpları yaşamıştı. Sakatlıktan döndükten sonra sergilediği performansla eleştirilerin hedefinde yer alan Luiz Gustavo yerine bu akşam Jose Sosa görev yapıyor.
VAR HAKEMİ HALİL UMUT MELER!
Beşiktaş - Fenerbahçe maçından sonra Sergen Yalçın'ın 'Bir daha bizim maçlara atanmasını istemiyoruz.' dediği Halil Umut Meler, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının VAR hakemi oldu.
OSAYİ SAMUEL VE SAMATTA YEDEK KALDI!
Emre Belözoğlu geçen haftaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında orta sahada Gutavo, İrfan Can, Ozan Tufan üçlüsüne görev vermişti. Sol kanatta Osayi, sağ kanatta Valencia, forvette ise Samatta forma giymişti. Geçen hafta ilk 11'de sahaya çıkan Samatta ve Osayi Samuel bu karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.
Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında bu akşam çubuklu formayı tercih etti. Gaziantep temsilcisi de kırmızı formayla mücadele edecek.