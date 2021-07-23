Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı kararı! Sadış Çiftpınar, Mame Thiam ve Ademi...
Giriş Tarihi: 23.7.2021 09:37 Son Güncelleme: 23.7.2021 09:51

Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı kararı! Sadış Çiftpınar, Mame Thiam ve Ademi...

Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı kararı! Sadış Çiftpınar, Mame Thiam ve Ademi...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda Kemal Ademi, Thiam, Sadık Çiftpınar ve Kemal Ademi takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürecek. Mame Thiam, geçen sezon Süper Lig'de 6 gol atmıştı. Thiam'a Anadolu takımlarından teklifler var. Son dakika bilgisine göre kadro dışı için yeni isimler de gündeme gelebilir.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira'dan kadro dışı kararı! Geçen sezon 6 gol atan Mame Thiam, genç futbolcu Oğuz Kaan Güçtekin, Sadık Çiftpınar ve Kemal Ademi bundan sonra çalışmalarını bireysel olarak sürdürecek. Son dakika bilgisine göre önümüzdek, süreçte yeni kadro dışı kararları da olabilir.

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DE MAME THİAM SÜRPRİZİ!

Geçen sezon Süper Lig'de 30 maça çıkan Mame Thiam, 6 gol atıp 4 de asist yapmıştı. Kasımpaşa ve Karagümrük maçlarının kazanılmasında büyük rol oynayan Thiam'a Anadolu ekiplerinden teklifler var.

Oğuz Kaan Güçtekin'in de Fenerbahçe ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. İsviçre'nin Basel takımından transfer edilen Kemal Ademi geçen sezonun ikinci yarısında Fatih Karagümrük forması giymiş, gol atma başarısı gösterememişti.

SON DAKİKA: KAAN AYHAN İSMİ GÜNDEME GELDİ!

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin stoper için yerli bir isim aradığını bu noktada İtalya'da forma giyen Kaan Ayhan'ın isminin gündeme geldiğini ifade etti.

Kaan Ayhan'ı transfer döneminin başında Galatasaray da istemişti. Galatasaray'ın dışında Beşiktaş da Kaan Ayhan'ı transfer etmek için uğraşmış fakat milli oyuncunun transferi gerçekleşmemişti.

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Son dakika: Fenerbahçe'de kadro dışı kararı! Sadış Çiftpınar, Mame Thiam ve Ademi...
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