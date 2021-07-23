Video Spor Fenerbahçeli futbolcular Teknik Direktör Vítor Pereira yönetiminde idmana çıktı (23 Temmuz 2021 Cuma)

Fenerbahçeli futbolcular Teknik Direktör Vítor Pereira yönetiminde idmana çıktı (23 Temmuz 2021 Cuma)

Fenerbahçeli futbolcular Teknik Direktör Vítor Pereira yönetiminde idmana çıktı (23 Temmuz 2021 Cuma)
23.07.2021 | 10:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fenerbahçeli futbolcular Teknik Direktör Vítor Pereira yönetiminde idmana çıktı 23 Temmuz 2021 Cuma 00:40
Fenerbahçeli futbolcular Teknik Direktör Vítor Pereira yönetiminde idmana çıktı (23 Temmuz 2021 Cuma) 23.07.2021 | 10:49
Tokyo Olimpiyatları öncesinde Japonya'da yoğun güvenlik önlemleri | Video 04:19
Tokyo Olimpiyatları öncesinde Japonya'da yoğun güvenlik önlemleri | Video 23.07.2021 | 09:56
Ahmet Nur Çebi, Ghezzal için yöneticileriyle görüştü! Çok çirkin... 05:50
Ahmet Nur Çebi, Ghezzal için yöneticileriyle görüştü! "Çok çirkin..." 22.07.2021 | 22:19
İsmail Köybaşı, Trabzonspor'la hazırlıklara başladı 00:25
İsmail Köybaşı, Trabzonspor'la hazırlıklara başladı 22.07.2021 | 20:30
Bolivya'da maç öncesi şeytan hortumu paniği | Video 00:35
Bolivya'da maç öncesi "şeytan hortumu" paniği | Video 22.07.2021 | 16:02
Brezilya 4 - 2 Almanya MAÇ ÖZETİ izle! Brezilya 4 - 2 Almanya Maç Özeti 09:17
Brezilya 4 - 2 Almanya MAÇ ÖZETİ izle! Brezilya 4 - 2 Almanya Maç Özeti 22.07.2021 | 15:00
Son dakika: Galatasaray'da Ghezzal ve Berkan Kutlu transferlerinde son durum ne? 02:07
Son dakika: Galatasaray'da Ghezzal ve Berkan Kutlu transferlerinde son durum ne? 22.07.2021 | 13:19
DSÖ Genel Direktörü'nden Tokyo'da sıfır Kovid-19 riski mümkün değil vurgusu | Video 01:09
DSÖ Genel Direktörü'nden "Tokyo'da sıfır Kovid-19 riski mümkün değil" vurgusu | Video 22.07.2021 | 10:14
PSV 5 - 1 Galatasaray MAÇ ÖZETİ İZLE! Şampiyonlar Ligi PSV 5 - 1 Eindhoven Galatasaray maç özeti tüm goller izle 03:27
PSV 5 - 1 Galatasaray MAÇ ÖZETİ İZLE! Şampiyonlar Ligi PSV 5 - 1 Eindhoven Galatasaray maç özeti tüm goller izle 22.07.2021 | 09:48
Fatih Terim, PSV mağlubiyeti sonrası konuştu! Falcao ve Mohamed... 04:28
Fatih Terim, PSV mağlubiyeti sonrası konuştu! "Falcao ve Mohamed..." 22.07.2021 | 00:25
PSV 5 - 1 Galatasaray maç özeti tüm goller izle! Şampiyonlar Ligi PSV Eindhoven 5 - 1 Galatasaray MAÇ ÖZETİ PSV- GS 48:11
PSV 5 - 1 Galatasaray maç özeti tüm goller izle! Şampiyonlar Ligi PSV Eindhoven 5 - 1 Galatasaray MAÇ ÖZETİ (PSV- GS) 21.07.2021 | 21:28
PSV 5 - 1 Galatasaray MAÇ ÖZETİ İZLE! Şampiyonlar Ligi PSV 5 - 1 Eindhoven Galatasaray maç özeti tüm goller izle 48:11
PSV 5 - 1 Galatasaray MAÇ ÖZETİ İZLE! Şampiyonlar Ligi PSV 5 - 1 Eindhoven Galatasaray maç özeti tüm goller izle 21.07.2021 | 20:52
PSV 5 - 1 Galatasaray MAÇ ÖZETİ GOLLER izle! PSV Eindhoven 5 - 1 Galatasaray Şampiyonlar Ligi TV8 MAÇ ÖZETİ İzle 48:11
PSV 5 - 1 Galatasaray MAÇ ÖZETİ GOLLER izle! PSV Eindhoven 5 - 1 Galatasaray Şampiyonlar Ligi TV8 MAÇ ÖZETİ İzle 21.07.2021 | 20:36
Ronaldinho, Roberto Carlos'a karşı! Efsanelerin El Clasico'sunda kazanan Real Madrid oldu! Efsaneler maçı özet izle 03:12
Ronaldinho, Roberto Carlos'a karşı! Efsanelerin El Clasico'sunda kazanan Real Madrid oldu! Efsaneler maçı özet izle 21.07.2021 | 09:09
Fatih Terim'den transfer açıklamaları! PSV maçı öncesi konuştu... 21:57
Fatih Terim'den transfer açıklamaları! PSV maçı öncesi konuştu... 20.07.2021 | 20:22
Beşiktaş Valentin Rosier transferi için Sporting ile anlaşmaya vardı! 03:17
Beşiktaş Valentin Rosier transferi için Sporting ile anlaşmaya vardı! 19.07.2021 | 22:44
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan dikkat çeken açıklamalar 04:51
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan dikkat çeken açıklamalar 19.07.2021 | 19:14
Fenerbahçe 4 - 1 Kasımpaşa MAÇ ÖZETİ GOLLER izle! Fenerbahçe 4 - 1 Kasımpaşa hazırlık maçı geniş özeti tüm goller izle 08:56
Fenerbahçe 4 - 1 Kasımpaşa MAÇ ÖZETİ GOLLER izle! Fenerbahçe 4 - 1 Kasımpaşa hazırlık maçı geniş özeti tüm goller izle 19.07.2021 | 17:17
Bakan Kasapoğlu’ndan Tokyo 2020’ye katılacak milli güreşçilere ziyaret | Video 01:37
Bakan Kasapoğlu’ndan Tokyo 2020’ye katılacak milli güreşçilere ziyaret | Video 19.07.2021 | 11:32
Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri'den taraftarlara Vedat Muriqi tepkisi! 00:10
Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri'den taraftarlara Vedat Muriqi tepkisi! 17.07.2021 | 17:11

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Teknik Direktör Vítor Pereira yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Dirar da takımla birlikte çalışıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA