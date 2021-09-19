Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gram ve çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Cumhuriyet, ata, gram, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?
Giriş Tarihi: 19.9.2021 12:35 Son Güncelleme: 19.9.2021 12:35

Gram ve çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Cumhuriyet, ata, gram, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

Gram ve çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Cumhuriyet, ata, gram, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

Altın fiyatları ile ilgili piyasanın kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Uzun bir süredir iniş-çıkış grafiği içerisinde bulunana altın fiyatları, hareketli grafiğini sürdürüyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştirenler ise gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. Kapalıçarşı’dan gelen son bilgiler ışığında altının gram fiyatı 487 liradan işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 19 Eylül Pazar Gram, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları

Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları son dakika: Altın fiyatları son dönemdeki hareketli grafiğini sürdürmeye devam ediyor. Eylül ayının sonlarına yaklaşılırken çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere, altın fiyatlarında anlık değişimler yaşanıyor. Hâl böyle olunca, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde araştırılıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları (19 Eylül)

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? (19 EYLÜL 2021)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında güncel rakamları öğrenmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.228,00
  • Satış: 3.277,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.199,00
  • Satış: 3.254,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 487,78
  • Satış: 488,03

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 791,00
  • Satış: 802,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.583,00
  • Satış: 1.605,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.114,05
  • Satış: 3.139,52

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 439,35
  • Satış: 456,34

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Gram ve çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Cumhuriyet, ata, gram, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?
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