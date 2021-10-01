Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tv yayın akışı 1 Ekim 2021: Bugün TV’de ne var? İşte Star TV, Show TV, Kanal D, ATV tv yayın akışı listesi
Giriş Tarihi: 1.10.2021 15:44

Tv yayın akışı 1 Ekim 2021: Bugün TV’de ne var? İşte Star TV, Show TV, Kanal D, ATV tv yayın akışı listesi

Tv yayın akışı 1 Ekim 2021: Bugün TV’de ne var? İşte Star TV, Show TV, Kanal D, ATV tv yayın akışı listesi

Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan dizi film ve programlar tv yayın akışı listesi ile gündeme geliyor. Her gün birbirinden iddialı yapımlar Show Tv, Atv, Tv8, Kanal D, Star Tv ve TRT1 ekranlarındaki yerini alırken akşam yayınlanacak yapımlar özellikle diziseverlerin araştırma konusu haline geliyor. Bu noktada ise “Tv yayın akışı ile Bugün TV'de ne var?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV tv yayın akışı listesi ve bugün ekranlara gelecek yapımlar...

Televizyonda yayınlanan dizi ve filmler tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Cuma akşamı ekrana gelecek olan programlara göre izleyeceklerine karar verecek olan vatandaşlar "TV'de bugün ne var?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 1 Ekim Bugün TV'de ne var? İşte Star TV, Show TV, Kanal D, ATV tv yayın akışı listesi...

TV 8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

1 EKİM TELEVİZYONDA NELER VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

13:00 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda

FOX YAYIN AKIŞI

08:05 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

23:45 Kanunsuz Topraklar

Tv yayın akışı: 19 Ağustos Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV tv yayın akışı listesi

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberler i

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Yargı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Gelinim Mutfakta

12:15 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Yargı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Dedemin Fişi

22:30 Dedemin Fişi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:15 Tövbeler Olsun (Altyazılı)

09:10 Kalk Gidelim

12:30 Benim Adım Melek

16:05 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Son Üç Gün"

22:30 Türk Sineması "Ayla"

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Başka Güzel

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel (Hazırlık)

13:00 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Yalancı

23:15 Cici Babam

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Tv yayın akışı 1 Ekim 2021: Bugün TV’de ne var? İşte Star TV, Show TV, Kanal D, ATV tv yayın akışı listesi
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