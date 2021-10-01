Tv yayın akışı 1 Ekim 2021: Bugün TV’de ne var? İşte Star TV, Show TV, Kanal D, ATV tv yayın akışı listesi

Televizyonda yayınlanan dizi ve filmler tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Cuma akşamı ekrana gelecek olan programlara göre izleyeceklerine karar verecek olan vatandaşlar "TV'de bugün ne var?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 1 Ekim Bugün TV'de ne var? İşte Star TV, Show TV, Kanal D, ATV tv yayın akışı listesi...
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1 EKİM TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
13:00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Kırmızı Oda
FOX YAYIN AKIŞI
08:05 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
23:45 Kanunsuz Topraklar
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberler i
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Yargı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Gelinim Mutfakta
12:15 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Dedemin Fişi
22:30 Dedemin Fişi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:15 Tövbeler Olsun (Altyazılı)
09:10 Kalk Gidelim
12:30 Benim Adım Melek
16:05 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Son Üç Gün"
22:30 Türk Sineması "Ayla"
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Bir Başka Güzel
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel (Hazırlık)
13:00 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Yalancı
23:15 Cici Babam