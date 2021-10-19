Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? Exxenspor abone paketi üyelik fiyatı kaç para?

Şampiyonlar Ligi ve UEFA maçlarının bu hafta oynanacak olması nedeniyle Exxen üyelik ücreti hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını takip etmeyi düşünen futbolseverler, Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç para konusuyla ilgili araştırmalara hız verdi. Bilindiği gibi, Avrupa maçları, 3 yıl boyunca Exxenspor'da yayınlanacak. Maçları izleyebilmek içni Exxen üyelik ücreti ödeyerek abone olunması gerekiyor. Peki, Exxenspor üyelik fiyatı kaç para? Exxen TV ücretsiz üyelik ne kadar, kaç TL? İşte bazı bilgiler