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Giriş Tarihi: 19.10.2021 12:24

Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? Exxenspor abone paketi üyelik fiyatı kaç para?

Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? Exxenspor abone paketi üyelik fiyatı kaç para?

Exxen üyelik ücreti ne kadar sorusu, günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının bu hafta oynanacak olması nedeniyle Exxen üyelik fiyatı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Bilindiği gibi, 3 sezon boyunca Şampiyonlar Ligi ve UEFA maçları Exxen TV'de yayınlanacak. Peki, Exxenspor paketi üyelik fiyatı kaç para? Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, Exxen TV üyelik ücreti hakkında bilgiler

Şampiyonlar Ligi ve UEFA maçlarının bu hafta oynanacak olması nedeniyle Exxen üyelik ücreti hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını takip etmeyi düşünen futbolseverler, Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç para konusuyla ilgili araştırmalara hız verdi. Bilindiği gibi, Avrupa maçları, 3 yıl boyunca Exxenspor'da yayınlanacak. Maçları izleyebilmek içni Exxen üyelik ücreti ödeyerek abone olunması gerekiyor. Peki, Exxenspor üyelik fiyatı kaç para? Exxen TV ücretsiz üyelik ne kadar, kaç TL? İşte bazı bilgiler

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

EXXENSPOR ÜYELİK FİYATI

Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

Exxen'e nasıl üye olunur? Exxen üyelik alma işlemi nasıl yapılır? Üye olma ekranı! Exxen TV televizyona nasıl yüklenir, TV'den nasıl izlenir? Exxen hangi tv'lerde var ve akıllı tv'ye kurulumu nasıl yapılır?

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Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? Exxenspor abone paketi üyelik fiyatı kaç para?
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