Tv yayın akışı binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Haftanın dördüncü.ç gününde dizi ve film keyfi yapmak isteyen vatandaşlar Kanal D, ATV, Star TV, Show TV ve diğer kanalların yayın akışına bakarak sevdiği yapımları izleyecek. Peki Tv'de bugün ne var? 21 Ekim Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı listesi