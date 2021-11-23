Dün akkşam gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası kararlarla ilgili olarak Kabine Toplantısı kararları nelerdir, Kabine'de hangi kararlar çıktı sorusuna yanıt aranıyor. Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanırken iç ve dış gündem, koronavirüs salgını, aşılamada son durum gibi önemli başlıklar masaya yatırıldı. Külliye'de bir araya gelecek (Bakanlar Kurulu) Kabine toplantısında tüm merak edilenler kamuoyuna duyuruldu. Kabine Toplantısı kararları açıklandı1 22 Kasım 2021 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar ile kabine sonuçları…
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
İzmir'de acı bir deprem yaşadık. Bu depremde 117 vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Depremin ilk anından itibaren hükümet olarak vatandaşlarımızın imdadına koştuk. İzmirli kardeşlerimizin neye ihtiyacı varsa hepsini karşıladık. Elazığ ve Malatya'da olduğu gibi İzmir'de de hasar tespit çalışmalarını tamamladık. İzmir'de 7 ayrı bölgede bin 391 konut, 302 dükkan inşa ettik. Bunları 26 Kasım'da vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
İzmir'deki deprem konutlarının teslim edileceği tarih belli oldu | Video
"İZMİRLİ DEPREMZEDELER 160-360 BİN TL ARASINDA EV SAHİBİ OLACAK"
İzmir'de inşa ettiğimiz konutları 20 yıla yayılan vade ile vatandaşlarımıza takdim edeceğiz. İzmirli depremzedeler 160-360 bin TL arasında ev sahibi olacak. Yeni, güvenli ve konforlu yuvaların İzmirli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizin hak ve özgürlükleri ile refahı konusunda yaşanan hiçbir gelişme kolay olmamıştır. Atılan her adımın gerisinde yapılan fedakarlıklar vardır.
Başkan Erdoğan'dan 'ekonomik kurtuluş savaşı' vurgusu: Zaferle çıkacağız! | Video
"KURDAKİ REKABET GÜCÜ YATIRIMDA, ÜRETİMDE ARTIŞA YOL AÇAR"
Kurdaki rekabet gücü yatırımda, üretimde ve istihdamda artışa yol açar. Ülkemizde yaşanan durum fiyat artışıdır. Geçmişte enflasyon sorunu bulunmayan ülkelerin ortak özelliği cari açık vermemektir. Cari açığı olup da enflasyon sorunu yaşamayan ABD gibi ülkelerin avantajı da paralarının rezerv paralar olmasıdır. Geçmişte 1929 ve 2008 büyük krizlerini yaşayan küresel ekonomi yeni sınamalar karşısında ciddi bir bocalama içindedir.
"KUR VE FAİZ ÜZERİNDEN OYNADIKLARI OYUNU GÖRÜYORUZ"
Dünya borsalarındaki şişkinlik basılan fazla paranın kendisine gidecek yer bulamamasından kaynaklanıyor. Karşımızdaki bu tablo bizi bir tercihe zorlamıştır. Ya ülkemizde eskiden beri hakim olan anlayışı sürdürerek yatırımdan, büyümeden vazgeçecektik, ya da kendi imkanlarımıza göre yolumuza devam ederek tarihi mücadeleyi yapacaktık. Biz mücadeleyi tercih ettik. Geçmişten beri her alanda olduğu gibi finansal kriz yönetimlerinde birikim ve tecrübe sahibi bir ülke olarak önümüze gelen fırsatları değerlendirmekte kararlıyız.
"MİLLETİMİZİ BU EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞINDAN DA ZAFERLE ÇIKARACAĞIZ"
Ülkemizi denklemin dışına itmek için kur ve faiz üzerinden oynadıkları oyunu görüyoruz. Biz aynı oyunu terör örgütleri ile mücadelemizde gördük, karşı atağımızı yaptık ve başardık. Aynı oyunları darbe girişiminde gördük, milletimizle beraber direndik ve başardık. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden anlımızın akıyla çıktık. Milletimizi bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkaracağız.
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı | Video
"POLİTİKA FAİZİNİN DÜŞÜK TUTULMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"
Politika faizinin düşük tutulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kurun piyasadaki hareketlerini takipte özellikle kararlıyız. Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışı yapanlara göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine bineceğiz. Bu politikayı bir anda hayata geçirmiş değiliz.
İşsizlik sigortası ve bireysel emeklilik sistemi gibi uygulamalarla uzun vadeli yatırımlar getirdik. Kur üzerinden kumar oynanmasını engelledik. Bugün ülkemizde geçmişten farklı olarak bireylerin döviz borcu değil, bankalarda ve yastık altında ciddi döviz varlığı vardır. Kayda değer döviz borcu olan şirketimiz de yoktur.
"SAVUNMA SANAYİMİZ ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ GELİR KALEMLERİNDEN BİRİ HALİNE DÖNÜŞÜYOR"
Dünyanın bizden örnek aldığı yap, işlet, devret modeli sayesinde devam eden büyük projelerde kamu finansmanına yük getirmiyoruz. Savunma Sanayiimiz ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden biri haline dönüşüyor.
"BU MÜCADELEYİ VERMEMİZ GEREKİYOR"
Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bu tespitimiz ülkemizin bugüne kadar yaşadıklarından çıkardığımız derslere bağlıdır. Yeni küresel sistem arayışları ve ülkemizin sahip olduğu güçlü alt yapı böyle bir mücadele için bize uygun bir zemin sağlamaktadır. Ülkemizin ve milletimizin ekonomik kurtuluşu için böyle davranmamız, bu mücadeleyi vermememiz gerekiyor. İnşallah önümüzdeki aylardan itibaren bu politikanın insanların günlük hayatında olumlu yansımalarını görmeye başlayacağız.
Ulaştırma başta olmak üzere inşası süren büyük alt yapı projelerimizi milletimizin hizmetine sunmak için yağmur çamur demeden çalışıyoruz. Sadece son dönemde ülkemize kazandırdığımız kültür sanat yatırımlarımız tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek abide eserlerdir.
Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz.