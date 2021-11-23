"MİLLETİMİZİ BU EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞINDAN DA ZAFERLE ÇIKARACAĞIZ"

Ülkemizi denklemin dışına itmek için kur ve faiz üzerinden oynadıkları oyunu görüyoruz. Biz aynı oyunu terör örgütleri ile mücadelemizde gördük, karşı atağımızı yaptık ve başardık. Aynı oyunları darbe girişiminde gördük, milletimizle beraber direndik ve başardık. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden anlımızın akıyla çıktık. Milletimizi bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkaracağız.

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"POLİTİKA FAİZİNİN DÜŞÜK TUTULMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Politika faizinin düşük tutulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kurun piyasadaki hareketlerini takipte özellikle kararlıyız. Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışı yapanlara göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine bineceğiz. Bu politikayı bir anda hayata geçirmiş değiliz.

İşsizlik sigortası ve bireysel emeklilik sistemi gibi uygulamalarla uzun vadeli yatırımlar getirdik. Kur üzerinden kumar oynanmasını engelledik. Bugün ülkemizde geçmişten farklı olarak bireylerin döviz borcu değil, bankalarda ve yastık altında ciddi döviz varlığı vardır. Kayda değer döviz borcu olan şirketimiz de yoktur.

"SAVUNMA SANAYİMİZ ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ GELİR KALEMLERİNDEN BİRİ HALİNE DÖNÜŞÜYOR"

Dünyanın bizden örnek aldığı yap, işlet, devret modeli sayesinde devam eden büyük projelerde kamu finansmanına yük getirmiyoruz. Savunma Sanayiimiz ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden biri haline dönüşüyor.

"BU MÜCADELEYİ VERMEMİZ GEREKİYOR"

Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bu tespitimiz ülkemizin bugüne kadar yaşadıklarından çıkardığımız derslere bağlıdır. Yeni küresel sistem arayışları ve ülkemizin sahip olduğu güçlü alt yapı böyle bir mücadele için bize uygun bir zemin sağlamaktadır. Ülkemizin ve milletimizin ekonomik kurtuluşu için böyle davranmamız, bu mücadeleyi vermememiz gerekiyor. İnşallah önümüzdeki aylardan itibaren bu politikanın insanların günlük hayatında olumlu yansımalarını görmeye başlayacağız.

Ulaştırma başta olmak üzere inşası süren büyük alt yapı projelerimizi milletimizin hizmetine sunmak için yağmur çamur demeden çalışıyoruz. Sadece son dönemde ülkemize kazandırdığımız kültür sanat yatırımlarımız tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek abide eserlerdir.

Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz.