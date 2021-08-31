Son dakika: Tokyo Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazanan Sevilay Öztürk, A Haber’e konuştu

Milli sporcumuz Sevilay Öztürk, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde bronz madalya kazanmıştı. 43.48'lik zamanıyla bronz madalyaya uzanan ve Türkiye'ye paralimpik oyunlarda yüzme branşında madalya getiren ilk sporcu olarak tarihe geçen 17 yaşındaki 17 yaşındaki Sevilay Öztürk, duygularını A Haber'e anlattı.

SON DAKİKA: Tokyo'dan bir madalya daha! Madalya kazanan Milli Yüzücü Sevilay Özrtürk'ten canlı yayında açıklama



İşte Sevilay Öztürk'ün açıklamaları...

"Çok mutlu oldum. Bu anlatılmaz, yaşanır. Toplamda 9 tane yarışa girdim. Hepsinde final yaptım, sadece 100 metrede olmadı. O da çok zordu. Güzel bir yarıştı, derecemi düşürdüm. Hem madalyamı aldım, hem ülkemize bu madalyayı kazandırdım. Yarım saat önce üçüncülük madalyasının hayalini kurmuştum ve hayalim gerçekleşti. O an şoka girdim. Bir an dedim ki acaba hayal de miyim diye. Bu madalyayı ülkemize kazandırdım. Bayrağımızı göklerde dalgalandırdım. Sevinçten ağladım, herkese ağladı.



"HAZİRAN'DA YENİ MADALYAMIN RENGİNİ DEĞİŞTİRECEĞİM"

Gaziantep'te 1.5 yıl boyunca çalıştım. Hocalarımla birlikte hep beraber çalıştık ve başardık. Toplamda haftada 15 antrenman yaptım. Çok zorlandım ama güzel bir sonuç aldım. Haziran'da dünya şampiyonası var. Orada daha önce 3. olmuştum. Tekrar bir madalya almayı hedefliyorum ama o madalyamın renginin değişeceğini düşünüyorum. Hayallerim o yönde. Ailemi çok özledim. Genç arkadaşlara tavsiyem hayata tutunsunlar. Küsmesinler. Spor yapmasalar bile dışarı çıkıp arkadaş edinsinler. Ben arkadaşlarımın yanında bazen engelli olduğumu hissetmiyorum. Hayatla her zaman barışık olsunlar."