Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Su Kesintisi Haberleri > İSKİ İstanbul 20 şubat planlı su kesintisi programı: İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İSKİ İstanbul 20 şubat planlı programı: İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

Günlük arızaları ve çalışma yapılacak bölgeleri resmi internet adresi üzerinden duyuran İSKİ, 20 Şubat 2020 Perşembe gününe ilişkin programını paylaştı. Her gün düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılan listede, su kesintisinin söz konusu olacağı ilçelerin yanı sıra sebebi ve süreleri de yer alıyor. Buna göre 20 Şubat Perşembe hangi ilçelerde su kesintisi var? İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İşte merak edilen ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 20.2.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 09:36 ABONE OL
İSKİ İstanbul 20 şubat planlı su kesintisi programı: İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, günün ilk saatleri itibarıyla yoğun olarak araştırılıyor. İSKİ tarafından her gün düzenli olarak hangi ilçelerde su kesintisinin yaşanacağı paylaşılırken, kesintiye sebep olan durum ve söz konusu olacağı süre de kamuoyuna bildiriliyor. Yapılan planlı çalışmalar ve arızalar nedeniyle su kesintisi yaşanan ilçelerde bulunan vatandaşlar ise, "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul ilçeleri ile ilgili planlı su kesintisi programı…

20 ŞUBAT İSKİ PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İstanbul'da son dönemde yaşanan su kesintileri sebebiyle vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. İSKİ resmi internet sitesi üzerinden her gün su kesintisinin söz konusu olacağı ilçeler paylaşılırken 20 Şubat Perşembe gününe ilişkin yapılan açıklamada şu an için planlı bir kesinti planının olmadığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İSKİ İstanbul 20 şubat planlı su kesintisi programı: İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN