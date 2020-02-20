İSKİ İstanbul 20 şubat planlı su kesintisi programı: İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, günün ilk saatleri itibarıyla yoğun olarak araştırılıyor. İSKİ tarafından her gün düzenli olarak hangi ilçelerde su kesintisinin yaşanacağı paylaşılırken, kesintiye sebep olan durum ve söz konusu olacağı süre de kamuoyuna bildiriliyor. Yapılan planlı çalışmalar ve arızalar nedeniyle su kesintisi yaşanan ilçelerde bulunan vatandaşlar ise, "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul ilçeleri ile ilgili planlı su kesintisi programı…

20 ŞUBAT İSKİ PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI

İstanbul'da son dönemde yaşanan su kesintileri sebebiyle vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. İSKİ resmi internet sitesi üzerinden her gün su kesintisinin söz konusu olacağı ilçeler paylaşılırken 20 Şubat Perşembe gününe ilişkin yapılan açıklamada şu an için planlı bir kesinti planının olmadığı belirtildi.