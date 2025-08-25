Trend Galeri Trend Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI alış-satış rakamları TAKİP EKRANI | Gram altın fiyatları bugün ne kadar, çeyrek altın düştü mü, arttı mı?

CANLI ALTIN FİYATLARI alış-satış rakamları TAKİP EKRANI | Gram altın fiyatları bugün ne kadar, çeyrek altın düştü mü, arttı mı?

Yeni haftaya girilirken altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıların gündeminde. Ons altındaki yükseliş, iç piyasada gram, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarını etkiliyor. Peki, bugün altın ne kadar, gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve piyasalardan son rakamlar.