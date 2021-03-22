Kosova’da ilkbaharda kar sürprizi

Başkent Priştine kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığının eksilere düştüğü kentte kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Kosova'nın farklı şehirlerinde kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı belirtildi. Kar sevinci yaşayan çocuklar kayak yaparak karın keyfini sürdü.

Dün sabah başlayan ve bugün devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı şehirler arası ulaşımda büyük aksaklıkların yaşanmasına neden oldu. Kar temizleme ekipleri de gece boyunca çalıştı. Ulaşımda sıkıntılara yol açan yoğun kar, bazı belediyelerde elektrik kesintilerine de sebep oldu. Bazı köylere saatlerce elektrik verilemediği bildirildi.

Meteoroloji uzmanları kar yağışının Kosova'yı hafta sonu terk etmesinin beklendiğini açıkladı.