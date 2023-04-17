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Haberler Seyahat Haberleri Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel: Kapadokya’da olanlar bir filmin fragmanı gibi
Giriş Tarihi: 17.4.2023 14:46

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel: Kapadokya’da olanlar bir filmin fragmanı gibi

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel: Kapadokya’da olanlar bir filmin fragmanı gibi

Nevşehir’de turizm haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde turizmcileri ağırlayan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "Kapadokya’da olanlar bir filmin fragmanı gibi. Daha yolun başındayız ama Kapadokya bölgesi her geçen gün yeni bir ivme kazanıyor. Geleceğin çok daha güzel noktalarda olacağına inanıyoruz. Çünkü Kapadokya zengin bir varlığı var. Kültürüyle coğrafyasıyla, aktivitesiyle insanlara çok şey sunuyor” dedi.

Bu yıl 47.si düzenlenen Turizm Haftası kutlama programları Nevşehir'de de çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya başlandı. Kutlamalar çerçevesinde Turizm sektör temcileri Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i makamında ziyaret ederek, 2023 yılı turizm beklentileri hakkında bilgi sundular.

KAPADOKYA'DAN YENİ REKORLAR BEKLİYORUZ

6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrası tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de durağan bir dönem olduğunu söyleyen Vali Becel; "Kapadokya'da her yıl yeni rekorlar bekliyoruz. Bu rekorlara ulaşacağız derken de bölgenin koruma ve kullanma dengesini asla göz ardı etmemeliyiz. Çünkü buraya gelen insanları bölgenin sahip olduğu güzellikleri, coğrafi doğal oluşumları yerinde görmek için geliyor. Bölgede neyi pazarladığımızı bilerek hareket etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

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Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel: Kapadokya’da olanlar bir filmin fragmanı gibi
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