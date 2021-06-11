Bozkır Arslanı Celaleddin 4.bölüm... Necmeddin Kübra savaşa mani oldu, tarafları barıştırdı! | Video
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Bozkır Arslanı Celaleddin 4. Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle 09.06.2021 | 10:53
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Bozkır Arslanı Celaleddin 3. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle 01.06.2021 | 16:56
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‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in heyecanla takip edilen dördüncü bölümünde, Türkan Hatun’un ordusunun karşısına dikilen Celaleddin büyükvalidesini savaştan vazgeçmesi için ikna etmeye uğraşırken, durumu haber alıp gelen Horasan erenlerinden Necmeddin Kübra hazretleri duruma el koydu.