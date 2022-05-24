Batuga ve Akkız savaşta Obar ve İtbarakları böyle mağlup ettiler! | Video

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki 24’üncü bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. ‘Destan’ın 24’üncü bölümüne yeniden doğan Batuga’nın, Akkız’la birlikte Obar ve İtbaraklara karşı verdiği ölüm kalım savaşı damga vurdu.