Video Dünya ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze'de İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi | Video
10.09.2025 | 11:42

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da gittiği bir restoranda Gazze'de İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi.

ABD Başkanı Trump, Washington'ın daha güvenli hale getirildiğini göstermek amacıyla akşam saatlerinde bir restorana yemek yemeye gitti.

Başkan Yardımcısı JD Vance ve bazı kabine üyelerinin de yer aldığı yemek için gittikleri restorana girişinde Trump, savaş karşıtı kadınların kurduğu "CodePink" adlı sivil toplum örgütü üyelerinin protestosuyla karşılaştı.

CodePink üyesi kadınlar, Trump'a "Filistin'e özgürlük, Washington'a özgürlük" diye seslenirken, Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü belirten sloganlar attı.

"Trump, bugünün Hitleri" şeklinde de slogan atılan kadınları kısa bir süre izleyen Trump, daha sonra eliyle göstericilerin dışarı çıkarılması talimatı verdi.

Protestoyu gerçekleştiren göstericiler restorandan çıkarılırken Filistin ve Gazze lehine sloganlar atmaya devam ettiler.
ABD Başkanı Trump, gittiği restoranda Gazze'de İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi | Video
