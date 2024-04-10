ABD'de akılalmaz soygun! Soyulması imkansız demişlerdi, 30 milyon dolar buhar oldu | Video

Los Angeles'ın Sylmar kentinde gerçekleşen soygun, akıllara durgunluk verecek cinsten. Çalınması "imkansız" denilen güvenlik önlemi sayesinde herkesin parasını sakladığı nakit deposunda büyük bir hırsızlık gerçekleşti. 30 milyon dolardan fazla nakit çalınan olayda, hırsızın kim olduğu ve bunu nasıl gerçekleştirdiği hala bilinmiyor.