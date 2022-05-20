ABD’de silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı | Video

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ABD’nin Chicago kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı ve bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.