Video Dünya ABD’de silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı | Video
ABD’de silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı | Video

ABD’de silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı | Video

20.05.2022 | 12:25

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ABD’nin Chicago kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı ve bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

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ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentindeki Near North Side semtinde 22.40 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Chicago polis sözcüsü Tom Ahern olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını söyledi. Olay yerinde bir silahın ele geçirildiğini kaydeden Ahern, bir şüphelinin de gözaltına alındığını ifade etti. Yaralıların durumuna ilişkin açıklama yapılmazken, çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Bölgedeki Red Line tren hattında polis tarafından arama yapıldığı ve yolcuların tahliye edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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