ABD'de silahlı saldırı: Saldırgan 8 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti | Video
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ABD'nin Indianapolis'teki bir kargo şirketi tesisine silahlı saldırı düzenlendiği ve saldırganın 8 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği öğrenildi.