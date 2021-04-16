Video Dünya ABD'de silahlı saldırı: Saldırgan 8 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti | Video

ABD'de silahlı saldırı: Saldırgan 8 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti | Video

ABD'de silahlı saldırı: Saldırgan 8 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti | Video
16.04.2021 | 11:44

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ABD'nin Indianapolis'teki bir kargo şirketi tesisine silahlı saldırı düzenlendiği ve saldırganın 8 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği öğrenildi.

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