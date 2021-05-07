Video Dünya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in alçak saldırısına sert tepki: Bizim için Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in alçak saldırısına sert tepki: Bizim için Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in alçak saldırısına sert tepki: Bizim için Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir
07.05.2021 | 23:22

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Bizim için Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir" diyen Ömer Çelik, "Bu tamamen ırkçı ve faşizan bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı. Günler öncesinden fanatik Yahudilerin kışkırtıldığını belirten Çelik, Filistinlilere geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Sözcüsü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasının en büyük takipçisi olduğunu belirtti.

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