AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in alçak saldırısına sert tepki: Bizim için Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Bizim için Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir" diyen Ömer Çelik, "Bu tamamen ırkçı ve faşizan bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı. Günler öncesinden fanatik Yahudilerin kışkırtıldığını belirten Çelik, Filistinlilere geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Sözcüsü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasının en büyük takipçisi olduğunu belirtti.