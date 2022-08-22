Video Dünya Alman Bild Gazetesi'nin LGBT desteği bir istifa daha getirdi | Video
Alman Bild Gazetesi'nin LGBT desteği bir istifa daha getirdi | Video

Alman Bild Gazetesi'nin LGBT desteği bir istifa daha getirdi | Video

22.08.2022 | 15:06

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Almanya’nın en çok satan gazetesi BILD, eşcinsel hareketi LGBT’nin bayraktarlığına soyununca isyan çıktı. Politika editöründen sonra politika şefi Ralf Schuler de sert bir açıklama yaparak gazetedeki görevinden ayrıldı.

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