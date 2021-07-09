Video Dünya Almanya Yasemin Gündoğan'ı konuşuyor! Özel tim her yerde arıyor

Almanya Yasemin Gündoğan'ı konuşuyor! Özel tim her yerde arıyor

Almanya Yasemin Gündoğan'ı konuşuyor! Özel tim her yerde arıyor
09.07.2021 | 12:19

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Almanya 8 milyon Euro ile ortadan kaybolan Yasemin Gündoğan'ı konuşuyor! Çalıştığı bankanın ATM'lerine koyması gereken 8 Milyon Euro'yu alarak ortadan kaybolan Yasemin Gündoğan'ı bulabilmek için özel bir timin görevlendirildiği açıklandı.

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