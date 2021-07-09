Almanya Yasemin Gündoğan'ı konuşuyor! Özel tim her yerde arıyor

Almanya 8 milyon Euro ile ortadan kaybolan Yasemin Gündoğan'ı konuşuyor! Çalıştığı bankanın ATM'lerine koyması gereken 8 Milyon Euro'yu alarak ortadan kaybolan Yasemin Gündoğan'ı bulabilmek için özel bir timin görevlendirildiği açıklandı.