Almanya Yasemin Gündoğan'ı konuşuyor! Özel tim her yerde arıyor
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Almanya 8 milyon Euro ile ortadan kaybolan Yasemin Gündoğan'ı konuşuyor! Çalıştığı bankanın ATM'lerine koyması gereken 8 Milyon Euro'yu alarak ortadan kaybolan Yasemin Gündoğan'ı bulabilmek için özel bir timin görevlendirildiği açıklandı.