Video Dünya Almanya’da camiye saldırı düzenlendi! 11 kişi gözaltına alındı | Video
Almanya’da camiye saldırı düzenlendi! 11 kişi gözaltına alındı | Video

Almanya’da camiye saldırı düzenlendi! 11 kişi gözaltına alındı | Video

14.12.2021 | 15:24

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Almanya’nın Leipzig kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı Eyüp Sultan Camii’ne sert cisimler atarak saldırı düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı.

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Almanya'da dün akşam saatlerinde Leipzig kentinde aşırı solculardan oluşan yaklaşık 100 kişilik bir grup, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Hermann-Liebmann Caddesi'ndeki Eyüp Sultan Camii'ne saldırdı. Sert cisimler atarak caminin camlarını kıran yüzleri maskeli göstericiler, çevredeki araçlara da zarar verdi. Leipzig polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıyla bağlantılı 11 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiğini belirtildi.

Leipzig kentinde gösterilerine devam eden aşırı solcular, Volkmarsdorf semtindeki Eisenbahn Caddesi'nde çöp konteynerlerini ateşe verip, havai fişeklerle araçları kundaklamaya çalıştı.

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