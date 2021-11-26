Almanya’da Deutsche Bahn skandalı! Milyarlarca euroluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Almanya'da Deutsche Bahn'ın dolandırıcılık iddiaları ülkeyi karıştırdı. Yapılan usulsüzlüklerle milyarlarca euroluk vurgun yapıldığı iddia edilirken, iddiayı gündeme getiren çalışanlar üst yönetimi suçladı ve projelerin fazladan, gereği olmayan işlerle şişirildiğini ifade etti. Başlangıç maliyeti 2,5 milyar euro olan projenin şişirilerek 8,2 milyar euroya yükseltildiği öne sürülürken, iddiayı gündeme getiren çalışanların işine son verildi. Öte yandan şirket tarafından yapılan iç soruşturmada ise iddiaların gerçeği yansıtmadığı savunuldu.