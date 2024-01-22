Almanya'ya göktaşı düştü! O anlar böyle görüntülendi | Video

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yapılan peş peşe açıklamalar sonrası Almanya'nın başkenti Berlin'e göktaşı düştü. Gece saatlerinde düşen göktaşı atmosfere girmesiyle parçalandı. O anlar ise bir Alman vatandaşı tarafından kameraya kaydedildi.