Video Dünya Almanya'ya göktaşı düştü! O anlar böyle görüntülendi | Video
Almanya'ya göktaşı düştü! O anlar böyle görüntülendi | Video

Almanya'ya göktaşı düştü! O anlar böyle görüntülendi | Video

22.01.2024 | 09:20

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yapılan peş peşe açıklamalar sonrası Almanya'nın başkenti Berlin'e göktaşı düştü. Gece saatlerinde düşen göktaşı atmosfere girmesiyle parçalandı. O anlar ise bir Alman vatandaşı tarafından kameraya kaydedildi.

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