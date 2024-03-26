Video Dünya Avrupa'da terör alarmı! Belçika'da PKK yandaşlarının provokasyonları neden arttı? | Video
Avrupa'da terör alarmı! Belçika'da PKK yandaşlarının provokasyonları neden arttı? | Video

Avrupa'da terör alarmı! Belçika'da PKK yandaşlarının provokasyonları neden arttı? | Video

26.03.2024 | 11:32

Avrupa'da terör alarmı! Belçika'da PKK yandaşlarının provokasyonları neden arttı? Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

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