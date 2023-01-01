Video Dünya Azerbaycan 2023’e coşkuyla "Merhaba" dedi | Video
Azerbaycan 2023’e coşkuyla

Azerbaycan 2023’e coşkuyla "Merhaba" dedi | Video

01.01.2023 | 09:39

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Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yeni yıl ve “31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü” kutlamaları yapıldı. Hazar Denizi sahilinden atılan havai fişekleri görmek için halk sahillerdeki parkları doldurdu.

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de binlerce vatandaş, havai fişek gösterisini izlemek ve 2023'ün gelişini kutlamak için Hazar Denizi sahilindeki Milli Park'a toplandı. Yerel saatlerin 00.00'ı göstermesiyle kutlamalar yerini havai fişek gösterisine bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren havai fişek gösterisi şehrin birçok yerinden rahat bir şekilde izlenildi. Azerbaycan'da yeni yıl nedeniyle 4 Ocak'a kadar resmi tatil ilan edildi.

2023 "HAYDAR ALİYEV YILI" İLAN EDİLDİ
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yeni yıla dakikalar kala yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, halkı yeni yıl ve Azerbaycanlıların Dayanışma Günü dolayısıyla kutladı. Aliyev konuşmasında, 2023'te Haydar Aliyev'in 100. yıl dönümünün Azerbaycan'da kutlanacağını belirterek, "Ben bu yılı, 2022'yi 'Şuşa Yılı' ilan etmiştim. Şuşa'nın 270. yılını büyük ve görkemli bir törenle kutladık. Gelecek yıl 2023, "Haydar Aliyev Yılı" ilan edildi. Gelecek yıl Ulu Önder'in 100. yılını kutlayacağız. Haydar Aliyev'in anısına en büyük saygımız onun yoluna olan bağlılığımızdır. Biz bu yolda ilerliyoruz ve bugün Azerbaycan'ın gerçekleri, başarıları, zaferleri bu yol üzerine kuruludur" dedi.

Laçın şehrinde büyük çaplı inşaat ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Eminim ki Laçın halkını 2023'te Laçın'e geri getireceğiz, ilk zorunlu gözmenler kendi topraklarına geri dönecek" diye konuştu.

"ZANGAZUR KORİDORU AÇILMALI"
Zangazur koridoru ile ilgili Azerbaycan tarafından geniş çaplı çalışmaların yürütüldüğünü, demiryolları ve otoyolların yapıldığını kaydeden Aliyev, "Ermenistan istese de istemese de Zangazur koridoru açılmalı. Güçlü bir irade gösterdik, her şey plana göre gidiyor. Talebimiz makul ve adildir. Azerbaycan'ın ana parçası ve onun ayrılmaz parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile bağlantımız olmalı ve olacaktır" ifadelerini kullandı.

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