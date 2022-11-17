Video Dünya Bozdoğan füzesi Yunan sunucuyu şoke etti: "Türkiye'nin ürettiği şeyler şaka değil" | Video
Bozdoğan füzesi Yunan sunucuyu şoke etti:

Bozdoğan füzesi Yunan sunucuyu şoke etti: "Türkiye'nin ürettiği şeyler şaka değil" | Video

17.11.2022 | 16:09

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Türkiye'nin yeni hava füzesi Bozdoğan, Yunanistan'da gündem oldu. Yunan televizyon kanalında Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı Bozdoğan füzesinin F-16'dan fırlatıldığı anları yayınlandı. Yunan sunucu 'Erdoğan'ın söz verdiği gibi' ifadelerini kullanırken Türk silah sanayisi çok fazla ilerledi, bunu incelemeli ve aklımızda tutmalıyız. Ürettikleri şeyler şaka değil" diye konuştu.

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