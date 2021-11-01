Brezilya'da çöken mağaradaki kurtarma çalışmalarından yeni görüntüler | Video

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Brezilya'nın Altinpolis kenti yakınlarında bulunan ve itfaiye erlerinin eğitim gördüğü mağaranın çökmesiyle 9 kişinin hayatını kaybetti. Sao Paulo İtfaiyesi, kurtarma çalışmalarından görüntüler paylaştı.
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinin Altinpolis kenti yakınlarında, Pazar sabahı erkan saatlerde 28 itfaiyeci adayının eğitim yaptığı mağara çökmüş ve 9 kişi hayatını kaybetmişti. Sao Paulo İtfaiyesi, 75 itfaiyecinin katıldığı kurtarma çalışmalarından görüntüler paylaştı.