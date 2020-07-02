Video Dünya Çalışan annelerin canlı yayındaki gülümseten zor anları | Video

Çalışan annelerin canlı yayındaki gülümseten zor anları | Video

Çalışan annelerin canlı yayındaki gülümseten zor anları | Video
02.07.2020 | 12:28

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İngiltere'de corona virüsü salgını (Covid-19) pandemi sürecinde evden çalışan annelerin internet üzeriden toplantı yaparken çocukları ile yaşadıkları zor anlar gülümsetti...

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