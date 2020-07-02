Çalışan annelerin canlı yayındaki gülümseten zor anları | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
Son Dakika: Fransa'yı sarsan şok istifa!| Video 03.07.2020 | 11:08
02:00
Burc Halife camilerin yeniden açılması dolayısıyla ışıklandırıldı | Video 02.07.2020 | 18:50
03:24
ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'ın etrafını fareler bastı | Video 02.07.2020 | 16:47
33:14
01:07
Çalışan annelerin canlı yayındaki gülümseten zor anları | Video 02.07.2020 | 12:28
01:28
Hong Kong’da Ulusal Güvenlik Yasası kabul edildi, sokaklar karıştı | Video 01.07.2020 | 18:26
05:11
Libyalı Aktivist Ahmed Sewehli "Hafter savaşı kaybetti" | Video 01.07.2020 | 15:36
08:01
02:07
01:36
Son dakika: Yunanistan'dan flaş karar! 1 Temmuz’dan itibaren açılıyor 29.06.2020 | 17:14
02:11
Son Dakika Haberi: İran'dan şok Donald Trump kararı | Video 29.06.2020 | 15:06
01:43
02:06
02:23
02:13
İskoçya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü | Video 26.06.2020 | 18:36
01:24
Fildişi Sahili'nde sel felaketi: 5 ölü | Video 26.06.2020 | 18:36
01:23
İskoçya'da bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti | Video 26.06.2020 | 17:27
01:56
Hindistan'da görülmemiş dehşet! 130 kişiyi öldürdü | Video 26.06.2020 | 11:53
00:40
Son dakika! İran Tahran'da büyük patlama! | Video 26.06.2020 | 02:04
01:23
Polonya'da otobüs viyadükten düştü: 2 ölü, 20 yaralı | Video 25.06.2020 | 18:33
İngiltere'de corona virüsü salgını (Covid-19) pandemi sürecinde evden çalışan annelerin internet üzeriden toplantı yaparken çocukları ile yaşadıkları zor anlar gülümsetti...