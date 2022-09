Çekya, Slovakya sınırında kontrollere başladı | Video

Çekya, Almanya'ya gitmeye çalışan çoğunluğu Suriyeli göçmenlerin sayısındaki keskin artış nedeniyle Slovakya sınırında 10 gün sürecek geçici kontrollere başladı. Kontrol noktasında kaçmaya çalışan 15 göçmeni taşıyan araca polis tarafından ateş açılırken, şoför etkisiz hale getirildi.

Çekya, Almanya'ya ulaşmak üzere ülkeden geçen göçmenlerin sayısındaki artış nedeniyle Slovakya sınırında gece yarısından itibaren 17'si karayolu, 7'si demiryolu ve 3'ü nehir geçidi olmak üzere toplam 27 noktada polis devriyeleri ile kontrollere başladı. 8 Ekim'e kadar sürmesi planlanan sınır kontrollerinde, kurallara uymayanlara 50 bin koruna (yaklaşık 2 bin euro) para cezası uygulanacak. Yapılacak kontroller sırasında rekor düzeyde göçmen yakalamayı planlayan Çekya, kontrol noktalarında yüzlerce polisi görevlendirdi. Yapılan açıklamada bir vardiyada 500 polisin ve 60 gümrük memurunun görev yapacağı bildirildi.

GÖÇMEN TAŞIYAN ARACA ATEŞ AÇILDI

Kontrollerin ilk saatlerinde Almanya'ya geçmeye çalışan çoğunluğu Suriyeli 120 göçmen ve 7 kaçakçı yakalanırken, Brumov-Bylnice sınır kapısında ise polis kontrol noktasından hızla geçen bir araca ateş açıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 göçmeni taşıyan aracın şoförü, ormanlık alanda kaçmaya çalışırken polisler tarafından yakalandı.

"KONTROLLER SLOVAKYA'YA YÖNELİK DEĞİL"

Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, Slovakya sınırındaki Hodonin kontrol noktasında açıklamalarda bulundu. Rakusan, "Kontroller 10 gün sürecek. Uzatılıp uzatılmaması konusunu kabinede tartışacağız. Kontroller duruma göre 2 aya kadar uzatılabilir. Sonrasını ise AB düzeyinde müzakere etmeliyiz. Kontroller Slovakya'ya yönelik değil. Amacımız Çekya ve Slovakya vatandaşlarının hayatını zorlaştırmak değil, aksine göçmenlerin ve kaçakçıların önünde güçlü bir engel olduğunu onlara gösterebilmek" dedi.

Bakan Rakusan ayrıca 10 gün sürecek kontrollerin Çekya'ya yaklaşık 20 milyon korunaya (yaklaşık 815 bin euro) mal olacağını söyledi.

"VİZESİ OLMAYAN YABANCILARIN ÜLKEMİZE GİRMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPMA YETKİMİZ VAR"

Çekya Polis Emniyet Genel Müdürü Martin Vondrasek, tek vardiyada Çekya'nın her yerinden yaklaşık 500 polis memurunun ve 60 gümrük memurunun kontrol bölgelerinde görev yaptığını söyledi. Vondrasek, "Aracı durdurma, aracı ve genellikle bagajı arama ve vizesi olmayan yabancıların ülkemize girmesini engellemek için her şeyi yapma yetkimiz var. Slovakya'dan Çekya'ya karadan geçmek isteyen herkes, belirlenmiş 27 yeri geçiş noktasını kullanmalıdır. Aksi takdirde 50 bin kronaya kadar para cezası uygulanacak. Sınırda işlerini yapan çiftçiler, ormancılar, avcılar ve balıkçılar ile entegre kurtarma ekipleri için bir istisna geçerli olacaktır" dedi.

Bu yılın başından bu yana Çekya polisi, ülke topraklarında yaklaşık 12 bin göçmeni tutukladı. Bu rakam Avrupa'da göç krizinin zirvede olduğu 2015 yılına ait rakamları önemli ölçüde aşıyor. Polisler ayrıca 125 kaçakçıyı tutuklarken, önceki yıllarda yılda sadece 20-30 arası vaka bulunuyordu. Çoğunluğu Suriyeli olan göçmenlerin Çekya'yı geçiş yolu olarak kullanarak Almanya'ya gittikleri bildirildi.