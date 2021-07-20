Dünya afetlerle mücadele ediyor! Çin'de son yılların en büyük sel felaketi
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Son aylarda dünya üzerinde birçok ülkede yaşanan doğal afet olayları insanları tedirgin ederken, felaketlerden bir yenisi Çin'de yaşandı. Çin'de şimdiye kadar sel nedeniyle 2 baraj ve 22 köprü çöktü. 1 milyon 800 bin kişi tahliye edilirken afetin faturası 7 milyar doları aştı.