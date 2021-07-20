Video Dünya Dünya afetlerle mücadele ediyor! Çin'de son yılların en büyük sel felaketi

Dünya afetlerle mücadele ediyor! Çin'de son yılların en büyük sel felaketi

Dünya afetlerle mücadele ediyor! Çin'de son yılların en büyük sel felaketi
20.07.2021 | 18:55

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Son aylarda dünya üzerinde birçok ülkede yaşanan doğal afet olayları insanları tedirgin ederken, felaketlerden bir yenisi Çin'de  yaşandı. Çin'de şimdiye kadar sel nedeniyle 2 baraj ve 22 köprü çöktü. 1 milyon 800 bin kişi tahliye edilirken afetin faturası 7 milyar doları aştı.

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